VVD grootste partij in Westfriese gemeenten, D66 wint veel stemmen

WEST-FRIESLAND - De VVD trekt aan het langste eind in alle Westfriese gemeenten waar de voorlopige uitslag inmiddels bekend is. Alleen in Opmeer is nog niet duidelijk hoe er door de inwoners is gestemd.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De strijd om de tweede plek is in alle gemeenten gewonnen door D66. De partij heeft enorm veel kiezers naar zich toe weten te trekken in vergelijking met de verkiezingen van vier jaar geleden. Toen eindigden in de Westfriese gemeenten vooral de PVV en het CDA op de tweede plek. Deze partijen hebben tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen stemmen moeten inleveren. Maar het grootste verlies is voor GroenLinks. Alhoewel die partij vier jaar geleden al niet op heel veel stemmen kon rekenen van de Westfriezen, is dat nu nog eens de helft minder geworden. Kijk hier hoe er precies gestemd is in West-Friesland. Artikel loopt door onder het kaartje

Daarentegen zijn de partijen Forum voor Democratie en JA21 in alle gemeenten gegroeid. Ook wist de BoerBurgerBeweging honderden stemmen voor zich te winnen in vooral de gemeenten Koggenland en Drechterland. Minder gestemd De opkomst bij de Westfriese gemeenten ligt overal lager dan vier jaar geleden toen ook de Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden. In Koggenland was de opkomst het groot met 85,2 procent. In Hoorn werd er het minst gestemd met 76,3 procent.