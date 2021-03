Zo stemde 't Gooi: VVD blijft de grootste, flinke winst D66

'T GOOI - Net als vier jaar geleden is de VVD ook dit jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen in alle Gooise gemeenten de grootste partij geworden. Toch leverde de partij van premier Mark Rutte overal wat in. D66 is overal in de regio de grote winnaar.

Vooral in Laren haalt de VVD traditiegetrouw veel stemmen: de partij is daar met 39,5 procent, ondanks een stevig verlies, verreweg de grootste. Het aandeel van de VVD ligt in Hilversum (21,8 procent) en Huizen (25,7 procent) bijvoorbeeld een stuk lager.

D66 is in alle Gooise gemeenten de tweede partij en ook verreweg de grootste winnaar van de verkiezingen. Vooral in Hilversum valt de winst van D66 op. De partij haalt daar 20,9 procent van de stemmen en is daarmee slechts een fractie kleiner dan de VVD. Ook in Weesp is het verschil tussen de VVD (23,3 procent) en Weesp (21 procent) erg klein.

CDA verliest in Laren amper, FvD vijfde in Blaricum

Verliezers CDA, PvdA en GroenLinks verliezen ook in de Gooise gemeenten hun aandeel. Het CDA weet alleen in Laren (9,9 procent) haar verlies met slechts 0,1 procent zeer beperkt te houden. Lijsttrekker Wopke Hoekstra van het CDA verliest ook in zijn thuisgemeente Gooise Meren. Daar vertrouwde in 2017 nog 9 procent zijn stem toe aan het CDA, dit jaar is dat 8,2 procent.

Ook de PvdA (3,6 procent) verlies daar vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen amper. Winnaars Forum voor Democratie en nieuwkomer VOLT doen het ook in 't Gooi aardig. In Blaricum is Forum voor Democratie met 4,7 procent van de stemmen zelfs de vijfde partij geworden

Opkomst hoger dan gemiddeld

Het opkomstpercentage ligt in bijna alle Gooise gemeenten hoger dan het landelijk gemiddelde. In Blaricum gingen met 86,3 procent relatief gezien de meeste kiesgerechtigden naar de stembus