Drank en livemuziek na stemmen in Zuid: "Hier is van alles gaande"

In de stad waren een aantal speciale stemlocaties te vinden, zo ook bij Club Atelier in Zuid. Waar het op het eerste gezicht leek op een normaal stembureau, kon je daarna doorlopen voor een drankje en eten voor take-away.

"We zijn benaderd door de gemeente Amsterdam om een stemlocatie te zijn. Omdat wij een hele grote locatie zijn met veel ruimte", vertelt eigenaar Charly Heusschen.

Op de vraag hoe Heusschen de coronamaatregelen in acht neemt, antwoordt hij: "Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Ze kunnen bij ons intekenen op take-away food en drinks en dan lopen ze heel rustig aan naar buiten".

"Ik heb vanochtend ergens anders gestemd maar ik wilde wel met mijn vriend mee want die moest nog stemmen", zegt een vrouw lachend. "Ik zei volgens mij moeten we hier heen gaan, ik had een flyer gezien dat hier wel van alles gaande was".