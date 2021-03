Forum en D66 zijn grote winnaars, maar VVD blijft aan top in de regio

ALKMAAR - Na het sluiten van alle bureaus zijn leden tot in de vroege uurtjes bezig geweest met het tellen van de stemmen. Kiezers hebben drie dagen de tijd gehad. Hoeveel van hen zijn uiteindelijk komen opdagen? Op wie heeft regio Alkmaar dit jaar het meest gestemd? En hoeveel stemmen per post zijn er door te grove fouten uiteindelijk verloren gegaan?

Op verschillende locaties konden inwoners hun stem uitbrengen - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Bepakt met een stembiljet, identiteitsbewijs én mondkapje trokken inwoners van regio Alkmaar gisteren naar de stembus. De landelijke uitslag is terug te zien in de regionale cijfers. Ook hier moet links het afleggen van rechts, met een opvallende winst voor Forum voor Democratie (FvD). Het was de enige partij met felle kritiek op het coronabeleid. Sigrid Kaag lijkt op de valreep veel kiezers voor zich te hebben gewonnen met haar sterke debatvoering. Alkmaar In Alkmaar is 80,5 procent van de kiezers komen opdagen. Anderhalf procent minder dan in 2017 (82). GroenLinks lijdt het grootste verlies met 6 procent minder stemmen (6,8). Forum voor Democratie en D66 zijn de grote winnaars. D66 komt met 17,9 procent uit op een winst van 4. Fvd krijgt er 3,8 bij en komt uit op 5,8 procent. VVD is nog altijd de grootste met 20,7 procent, maar verliest er 1,5. CDA (6,8), SP (6,6) en PvdA (6,4) scoorden dicht op elkaar. In 2017 stond VVD aan kop in Alkmaar met 22,2 procent. D66 haalde 13,9 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks met 12,8 procent. Ook PVV scoorde goed met 10,7 procent. CDA en SP kregen beiden 8,6 procent. Forum voor Democratie hengelde 2 procent van de stemmen binnen.

Niet alle Alkmaarders zijn blij met de winst voor Forum voor Democratie - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Heerhugowaard Vier jaar geleden scoorde VVD er 26,1 procent. D66 kwam op 12,3 procent met PVV op de hielen (12,2). CDA won 10,9 procent van de stemmen. SP kreeg 9,3 procent. GroenLinks 8,4 procent. PvdA 5,9 procent en FvD 2,1 procent. Langedijk In de gemeente kwam 83,7 procent naar de stembus, 2 procent minder dan vorig jaar. VVD moet in Langedijk 1,8 procent inleveren en komt uit op 26,7. D66 wint er 2,4 procent bij (14,9). Ook FvD deed het daar goed met een stijging van 4,4 procent (6,8). CDA (10,3) en PVV (9,7) moesten beiden 1,5 procent inleveren. Van de linkse partijen steeg enkel Partij voor de Dieren een half procent naar 4. GroenLinks levert de helft in en zakt terug naar 4,3 procent. SP (5,2) en PvdA (5). In Langedijk doet JA21 het opvallend goed met een stijging van 2,3 procent In 2017 kreeg VVD in Langedijk 28 procent van de stemmen. D66 kreeg toen 12,5 procent. CDA 11,8 en PVV 11,2 procent. GroenLinks kwam uit op 8,6 procent.

Stembureau sportcomplex de Draai in Heerhugowaard - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

BUCH Heiloo In 2017 ging in Heiloo 30,4 procent naar VVD en was veruit de grootste. D66 kreeg 16,1 procent. CDA (11,1) en GroenLinks (10). PvdA kreeg er 7,5 procent van de stemmen en FvD (1,9). Bergen In de gemeente kwamen flink wat minder kiezers naar de stembus, 77,2 procent terwijl er in 2017 80,4 procent ging stemmen. FvD scoort hier het beste met een stijging van 4 procent (5,4). Ook D66 deed het er goed met een stijging van 3,1 (10,1). Bij Links doet PvdA het beste met een stijging van 1,7 (4,6). GroenLinks zakt mrt 1,8 naar 2,7. Nieuwkomer JA21 scoort 2,7 procent. 2,1 procent stemde daar op de BoerenBurgerbeweging. VOLT kreeg 1,2 procent van de stemmen. Vier jaar geleden scoort VVD in Bergen 29,6 procent van de stemmen. D66 won 12,7 procent van de kiezers. PVV kreeg 10,7 procent en GroenLinks (10,4). CDA kwam uit op 10 procent. Castricum In de gemeente kwam 87,8 opdagen om te stemmen, in 2017 was dat 88,2 procent. D66 is hier favoriet met een stijging van 4,8 (19,5). VVD is nog altijd de grootste maar zakt met 3,5 naar 25,4 procent. FvD trekt 2,4 procent meer kiezers en staat daarmee op 4,4 procent. CDA staat op drie maar levert 1,5 in (10). PVV staat op de vierde plaats met een lichte daling naar 7,4 procent. GroenLinks levert in en staat op 6,1 procent. PvdA zakt terug naar 5,8 en SP naar 4,6. Ook VOLT en JA21 doen het hier opvallend goed met beiden een stijging van 2,8 procent. Castricummers stemden in 2017 veruit het meest op VVD (28,9). D66 kwam uit op 14,7 procent. CDA (11,5). GroenLinks (10,9) en PVV (8.1). PvdA kreeg toen 7,1 procent mee en SP (7). Stemmen zonder avondklok NH Nieuws nam woensdag om klokslag twaalf uur een kijkje bij het stembureau in museum Huis van Hilde in Castricum en sprak met verschillende nachtbrakers:

Stemmen om middernacht: "Veel koffie en spelletjes om de nacht door te komen" - NH Nieuws