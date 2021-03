Nederlaag voor Ajax Vrouwen in topper tegen PSV

EINDHOVEN - Voor de derde keer op rij is Ajax Vrouwen tegen puntenverlies aangelopen. Op bezoek bij PSV werd er woensdagavond met 2-1 verloren in de eredivisie vrouwen.

Romee Leuchter was de grote boosdoener voor Ajax Vrouwen. Zij scoorde vlak voor en na rust namens de Eindhovenaren. Na ruim een uur kon de jeugdinternational van PSV ook de 3-0 maken, maar Lize Kop redde.

In de laatste tien minuten kwam Ajax tot een echt slotoffensief. Chasity Grant schoot net over, maar Marjolijn van den Bighelaar scoorde wel. Toen was de blessuretijd echter al begonnen, waardoor het bij 2-1 bleef op PSV Campus De Herdgang.

Ajax Vrouwen staat nu derde na twaalf wedstrijden. De achterstand op koploper PSV is opgelopen tot vijf punten. Er volgen nog twee reguliere competitiewedstrijden, waarna de kampioenspoule met vier ploegen - PSV, FC Twente, Ajax en ADO Den Haag - begint. De punten van alle ploegen worden dan gehalveerd.