Op het allerlaatste moment naar de stembus: "Helaas, over vier jaar maar weer"

ASSENDELFT - Het was enorm druk vanavond bij het stembureau in het jongerencentrum Baaz. Rond kwart voor negen stonden er nog dertien mensen in de rij. "Ik was hier een half uur geleden en toen stond er helemaal een gigantische rij", zegt een van de stemmers in de rij. "Ik geloof dat ze het nog wel oprekken", zegt een dame in de rij. Toch is niet iedereen op tijd.

NH Nieuws/ Tom van Midden

"Het is al de hele dag enorm druk", vertelt Natasja van Wijngaarden, voorzitter van het stembureau in jongerencentrum Baaz. "Vanmorgen moesten we de mensen al verzoeken om een ander stembureau te kiezen, omdat ik geen stembiljetten meer had. Gelukkig kwamen die al na een paar minuten binnen, zodat er tot 21.00 uur gestemd kon worden." Rond de tweeduizend mensen hebben gestemd vandaag in het stembureau.

stemvoorzitter Natasja van Wijngaarden - NH Nieuws/ Tom van Midden

Het lukt het stembureau om alle stemmers nog voor 21.00 uur weg te werken, maar dan komt er toch nog iemand een poging wagen. "Ik was hier vanmiddag al en toen er stond een rij. Ik dacht: ik ga om 18.30 uur en toen stond er een nog grotere rij." De man dacht dat het stembureau wel iets langer geopend zou zijn, maar de rij is weg en de deur is gesloten. "Elke stem is er een, maar deze dus niet", zegt de man die net te laat is. "Er zijn natuurlijk wel meer mensen die wel of niet gestemd hebben, of te laat. Ik ben er een van. Helaas, over vier jaar maar weer."