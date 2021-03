Laatste stemmer geweest, nu tellen: "Het wordt wel een uurtje twee of drie vannacht"

WEST-FRIESLAND - Het tellen van de stemmen is begonnen, sinds 21.00 uur zijn alle stemlocaties dicht. In Hoorn was het het laatste uur bij meerdere stembureaus nog druk. Zo stond er voor sporthal De Kreek in Hoorn nog een lange rij van tientallen mensen lang.

Petra van der Graaf, voorzitter van het stembureau, kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen drie verkiezingsdagen. "Heel gezellig en heel druk, we hebben amper tijd gehad om te eten." De laatste uren moest ze zelfs nog extra stembiljetten laten invliegen, omdat ze op dreigden te raken. Waar de afgelopen dagen vooral ouderen en kwetsbare inwoners kwamen stemmen, waren het vandaag jongeren en ouders van jonge kinderen. "Publiciteit is vooral geweest dat de risicogroepen eerder mochten stemmen en andere mensen dachten dat zij niet mochten. We hebben nog geprobeerd dat te veranderen, maar blijkbaar was ons bereik niet groot genoeg", vertelt Petra op WEEFF Radio.

Rij bij Multifunctionele Accomodatie De Kreek in Hoorn - NH Nieuws / Chantal Bos

Waar in veel gemeenten het rode potlood mee naar huis mocht, kon dat in Hoorn niet. De gemeente wil zo duurzaam mogelijk zijn en liet daarom alle potloden na gebruik weer schoonmaken. Petra: "Wij hebben hier 250 potloden gekregen en daar moesten we het drie dagen mee doen. Maar we merkten wel dat de voorraad een beetje geslonken is." Tot in de late uurtjes wordt er nog druk geteld bij het stembureau bij De Kreek. "Het wordt wel een uurtje twee of drie vannacht", zegt Petra. Luister hier het interview met verslaggever Chantal Bos en Petra van der Graaf op WEEFF Radio terug: