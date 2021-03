Kunstgras in Zwitserland geen thema voor Ten Hag: "We zijn het gewend"

BERN - Op de persconferentie in aanloop naar de return tegen Young Boys heeft Ajax-trainer Erik ten Hag aangegeven dat de Amsterdammers donderdag niet mogen verslappen. "We hebben vorige week een goede wedstrijd gespeeld, maar morgen willen we weer winnen."

In Amsterdam won Ajax met 3-0 van Young Boys in de achtste finales van de Europa League. In tegenstelling tot dat duel is Jurriën Timber afwezig en keert Daley Blind terug in de selectie. "Daley wordt straks getest op de training. We moeten de reactie daarna afwachten, want hij heeft een aantal dagen niet getraind. Maar ik verwacht dat hij morgen kan spelen", vertelt Ten Hag.

Tegenstander Young Boys

Ten Hag rekent zich nog niet rijk in Bern. "Iedere wedstrijd begint weer met 0-0. Het is gewoon een heel goed team. Ze staan niet voor niks bovenaan in de competitie. Ik verwacht dat ze ons direct agressief onder druk willen zetten. Vorige week hebben we een goede wedstrijd op de mat gelegd. Toen hebben we ze geen kans gegeven. En morgen willen we weer winnen."

Ajax speelt donderdag op kunstgras in het Stade de Suisse. "Het is zoals wij dat gewend zijn in Nederland, maar ieder kunstgras is weer anders. We hebben dit seizoen drie keer op kunstgras gespeeld en drie keer gewonnen. Het moet geen thema zijn", vindt Ten Hag.

Middenvelder Ryan Gravenberch vult aan: "Ik speel liever op natuurgras, maar het maakt niet zoveel uit." Ondanks het drukke programma klaagt de Ajacied niet. "Je houdt van voetbal, dus je blijft gewoon doorgaan. Maar na een wedstrijd lig ik wel lekker te herstellen op de bank."

Young Boys - Ajax begint donderdagavond om 21.00 uur.