Drive-in stembureau schot in de roos: "Ideaal, van mij mogen ze dit erin houden"

HEERHUGOWAARD - Het is een oplossing waar sinds de uitbraak van de coronacrisis vaker naar wordt gegrepen: de drive-in. Iedereen in zijn of haar eigen bubbel, veilige afstand gegarandeerd en kunnen doen waar je voor komt. Dat er dus nu ook diverse drive-in stembureaus in het land opduiken, is niet heel verwonderlijk. Zowel in Langedijk als in Heerhugowaard bleek de constructie een schot in de roos.

"Ja joh, het gaat de hele ochtend al zo, ik hoop niet dat ze straks op de rotonde stil staan", vertelt een verkeersregelaar die bij de Waardse drive-in de zaak in goede banen moet leiden, aan mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Met "goedemorgen, KFC of McDonald's?" houdt hij de sfeer er bij de stemmers goed in. De wachttijden lopen ondertussen wel op tot een half uur. Voor sommige stemmers is dat te veel, zij zeggen later terug te komen. Maar ook bij diverse andere locaties is het wachten geblazen.

Fiets en step

Veel stemmers vinden het een bijzondere ervaring en zouden de drive-in als permanente oplossing wel zien zitten. En ze komen niet alleen met de auto: ook fietsers, ligfietsers en zelfs een step komen langs de loketten.

Anderen stemmen noodgedwongen te voet, want met z'n tweeën in de auto stemmen is vanwege het stemgeheim niet toegestaan. "Helemaal niet bij nagedacht", reageert een echtgenote die gevraagd wordt uit te stappen zodat haar man in alle privacy zijn eigen stem kan uitbrengen.