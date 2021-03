Automobilist ramt twee auto's tijdens achtervolging: vlucht met vrouw en kinderen

HAARLEM - Een automobilist is woensdagmiddag aangehouden door de politie na een wilde achtervolging door Haarlem, waarbij hij twee voertuigen raakte. Nadat hij zich had klemgereden op een voetgangerspad bij de Orionweg, vluchtte hij te voet met een vrouw en twee kinderen. Het viertal werd even later gevonden en kon worden aangehouden.