Op afstand meekijken met tellen van de stemmen? Gemeente biedt livestream

HAARLEMMERMEER - De gemeente maakt het mogelijk live mee te kijken met het tellen van de stemmen. De briefstemmen en de stembiljetten van een aantal stembureaus in de gemeente worden in het raadhuis in Hoofddorp geteld. De rest van de biljetten worden bij de stembureaus zelf geteld.

"Normaal gesproken kun je meekijken tijdens het tellen van de stemmen. Dat is nog steeds zo, maar we hebben natuurlijk ook te maken met corona", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We bieden daarom de mogelijkheid live mee te kijken, zodat we ook op een veilige manier transparant kunnen zijn."

Tellen van de stemmen

Na 21.00 begint het tellen van de stemmen. Dat betekent dat de containers waar de stembiljetten in zitten worden geopend en dat de geldige, ongeldige en blanco stemmen worden bijgehouden. "Natuurlijk bekijken de tellers dan ook hoeveel er gestemd is met een volmacht. Al deze informatie komt per stembureau in het proces-verbaal en wordt ingeleverd bij het hoofdstembureau: het raadhuis in Hoofddorp", schrijft de gemeente op haar website.