Een biertje voor 1.000 euro: bieden op het aller-allereerste uitje na de lockdown

EDAM-VOLENDAM - Na de morele steun van eind februari, toen bijn a 1.000 Volendammers meeliepen in een solidariteitstocht voor de ondernemers, is er vandaag een actie gestart om ze financieel te steunen: een online veiling waarbij van alles wordt aangeboden om als aller-allereerste te doen na de lockdown. En de veiling staat steeds acht dagen open, zodat dat biertje zomaar 1.000 euro gaat kosten.

Het inititatief voor de veiling is afkomstig van Volendammer René Schilder, die zag dat zo'n veilingactie in Den Bosch zeer succesvol was. Hij polste de ondernemers en horeca in Edam en Volendam en die waren direct voor.

Vandaag ging de veiling van start, met zoals dat heet 18 kavels, waarop ruim een week geboden kan worden. "Om de ondernemers op een leuke en positieve manier te steunen", zegt René. Mensen kunnen bijvoorbeeld bieden op de eerste aftrap van FC Volendam met publiek, een ontbijtje op het terras, of op een geluidsstudio om een lied op te nemen.

Klaas Dekker, mede-eigenaar van hotel-restaurant Fortuna in Edam, is enthousiast. "Ik vind het een fantastische actie. Ik had er niet van gehoord maar begrijp dat het in het zuiden van ons land heel goed is aangeslagen."

Prosecco

Zelf biedt hij deze eerste keer een borrelplankje aan met twee glazen prosecco. "Wat ik volgende week ga doen, weet ik nog niet." Klaas weet dat veel collega's het heel erg moeilijk hebben door de lockdown. "Het water staat velen van hen aan de lippen."

René kijkt na de eerste resultaten op het beeldscherm en is zeker niet ontevreden. Het zou wel heel mooi zijn dat dat aller-allereerste biertje op de Dijk meer 1.000 euro op gaat leveren. "Het duurste biertje ooit", grijnst hij.