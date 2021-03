Ook Gooise Meren verlaagt waarde van panden horeca en musea als coronasteun

De maatregel is niet alleen een steuntje in de rug voor de gebruikers van de panden, die het volgens Gooise Meren zwaar te verduren hebben door de coronacrisis. De panden zijn vaak ook daadwerkelijk minder waard geworden doordat ze niet of nauwelijks worden gebruikt als gevolg van de coronacrisis.

Door de waarde van de panden (WOZ-waarde) te verlagen, gaat automatisch ook het bedrag aan te betalen onroerendezaakbelasting (OZB) omlaag. Dat bedrag is namelijk een percentage van de waarde van het pand.

Financiële gevolgen

De bijstelling volgt na een onderzoek van Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden. Die constateert dat de coronamaatregelen daadwerkelijk gevolgen hebben voor de waarden van openbare panden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten om daar nu ook rekening mee te houden. Gooise Meren is niet de enige gemeente die dat ook doet: eerder maakte Hilversum al bekend hetzelfde te doen.

Gooise Meren loopt door de verlaging een bedrag van bijna 16.000 euro mis. Gooise Meren kijkt nog hoe dat verlies wordt gedekt.