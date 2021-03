Verdachte (18) nog vast na mishandeling boa, burgemeester 'enorm geschokt'

In diezelfde reactie zegt Dales 'vooral geschokt te zijn doordat er zo snel geweld tegen de boa is gebruikt'. Hij spreekt van 'onacceptabel gedrag' en laat weten 'er bovenop te zitten'.

Op social media wordt met afschuw gereageerd op de mishandeling. Ook burgemeester Frank Dales laat in een reactie aan de IJmuider Courant weten 'enorm geschokt' te zijn. Volgens Dales is de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) ‘vrijwel vanuit het niets geslagen’.

De gemeente Velsen is een van de deelnemers aan het landelijk experiment waarbij handhavers met een korte wapenstok de straat op gaan. Hoewel de boa in kwestie de wapenstok uiteindelijk niet heeft gebruikt, heeft hij ermee gedreigd en daarmee volgens de burgemeester erger kunnen voorkomen. "Dit is precies waarom ik vind dat boa's in Velsen over een wapenstok moeten beschikken", zo zei Dales vanochtend tegen het dagblad.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat van de groep jongeren die bij het geweldsincident bij de Koekoeksbloem aanwezig waren, alleen deze man is aangehouden op verdenking van mishandeling.

Hoe het nu met de boa gaat is niet bekend, de gemeente Velsen hoopt hier snel meer over te kunnen vertellen.