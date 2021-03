Renske Leijten volgt tellen briefstemmen: "Kijken wat er misgaat en wat goed gaat"

HAARLEM - Tweedekamerlid Renske Leijten (SP) was vanochtend aanwezig bij het tellen van de briefstemmen in het stadskantoor Zijlpoort, oftewel het oude postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht. Daar werden stapels briefstemmen uitgepakt, gesorteerd op stemkeuze en vervolgens geteld. "We dachten vooraf dat briefstemmen te risicovol zou zijn. Maar nu het zover is, vind ik het belangrijk om een beetje inzicht te hebben in 'wat betekent dat nou'", vertelt Leijten.

Leijten, ook bekend als de drijvende kracht achter de onthulling van de Toeslagenaffaire, is voorzitter van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. De commissie brengt, onder andere, verslag uit over het verloop van de verkiezingen en kijkt of er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden of dat er praktische zaken voor verbetering vatbaar zijn. "Alles is anders door corona en het briefstemmen kan een extra risico zijn. Ik wil gewoon het proces zien van het tellen. Kijken wat er mis gaat en wat er goed gaat. Er zitten best wel veel handelingen in. Maar ik heb groot vertrouwen in de mensen en de processen die er zijn."

Stemmen toch geldig

Dinsdag werd bekend dat er landelijke problemen waren met het briefstemmen. Om de stem anoniem te houden moesten de stempas en het stembiljet in specifieke, aparte enveloppen worden opgeborgen, maar wel in hetzelfde pakketje worden verstuurd. In veel gevallen zaten de stempas en het stembiljet in de verkeerde envelop of juist samen in een envelop. Daarmee was de stem eigenlijk ongeldig en zouden veel stemmen verloren gaan. Daarom is besloten om deze stemmen toch goed te keuren. Een pakketje met alleen een stembiljet of stempas is niet geldig.

