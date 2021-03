Ook Haarlem en Amstelveen pleiten voor meer veiligheid bij sportclubs

Ongeveer 1 op de 8 sporters is slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit eerdere cijfers van Centrum Veilige Sport Nederland. In sommige gevallen is de dader een medesporter (38 procent), de coach (18 procent) of een andere betrokkene (61 procent). Gemeenten moeten dit proberen te voorkomen door een veiliger sportklimaat te creëren vindt Geert Slot, woordvoerder bij NOC*NSF, een koepelorganisatie van georganiseerde sport in Nederland.

"Sporten moet in en veilige omgeving gebeuren en veel verenigingen realiseren dat niet", vertelt hij. Volgens Slot komt dat doordat er bij die verenigingen dan nooit incidenten hebben plaatsgevonden of aan het licht zijn gekomen. "Maar wij vinden dat we die incidenten voor moeten zijn", zegt hij stellig. Dat Amsterdam eerder aankondigde per 1 januari 2022 strengere eisen te gaan stellen aan sportaanbieders, vindt hij dan ook positief.

Strengere eisen

Zo moeten trainers en begeleiders die met kinderen onder de 18 jaar of met kwetsbare groepen werken, vanaf dan de Gedragscode Sociale Veiligheid van NOC*NSF ondertekenen. Verder moeten zij beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en moet er bij elke sportaanbieder een vertrouwenspersoon beschikbaar zijn.

Maar Amsterdam is niet de enige gemeente, ook in de gemeente Haarlem zijn ze actief met het onderwerp bezig. Daar stimuleren en ondersteunen verenigingsondersteuners vanuit SportSupport (in opdracht van de gemeente) sportverenigingen bij het implementeren van beleid op het gebied van een sociaal, veilig en positief sportklimaat; het aanstellen van vertrouwenspersonen en het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een VOG. Dit alles gebeurt middels adviesgesprekken, nascholing en cursussen.

Veiliger sportklimaat

Ook in de gemeente Amstelveen sturen ze aan op meer veiligheid bij sportclubs. Zo staat voor dit jaar een onderzoek gepland naar de veiligheid van het sportklimaat in de gemeente en gaan zij afspraken maken over het optimaliseren van het sportklimaat en het uitvoeren van noodzakelijke acties, zoals het aanstellen van vertrouwenspersonen.