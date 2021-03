Stemmen vanuit de auto: "lekker makkelijk" en "dat grote vel is wel onhandig"

"Heel praktisch, het is gewoon een fluitje van een cent", vertelt een man die net zijn stembiljet in de daarvoor bedoelde containers heeft achtergelaten. Een ander bevestigt dat het 'op zich wel makkelijk' was, maar dat het grote stembiljet voor ongemak zorgde in de auto. "Het vel is heel groot en je hebt geen plek om op te schrijven. Dat is eigenlijk het enige onhandige aan dat je in de auto zit", vertelt een ander.

Ongemak

Ook de Haarlemmermeerse burgemeester Marianne Schuurmans stemde afgelopen maandag vanuit de auto. Ze legt uit dat je formeel gezien, naar buiten moet hangen om in een hokje je voorkeur aan te geven. "Maar dat werkt niet ", vertelt Schuurmans vandaag aan NH Nieuws. "Je moet het stembiljet uitklappen in de auto en dat ging allemaal prima."

Geoliede machine

Edwin Brussen, voorzitter van het stembureau, vertelt dat alles soepel verloopt. "We zijn hier al drie dagen bezig en zijn daardoor een geoliede machine." Alleen vanochtend brachten volgens Brussen zo'n tweehonderd mensen hun stem uit in de Expo in Vijfhuizen, maar hij verwacht dat het nog wel drukker gaat worden.

Ook burgemeester Schuurmans verwacht dat de opkomst groot is. "Ik denk dat veel mensen in staat zijn om te gaan stemmen, heel veel mensen werken thuis dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat er meer mensen daardoor in de gelegenheid zijn te stemmen."

Waarom de burgemeester hier maandag al haar stem uitbracht heeft volgens haar alles te maken met hoe coronaproof deze locatie is. Ze verklaart dat de Expo vanaf maandag al open was voor iedereen, niet alleen voor kwetsbaren.