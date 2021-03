Voetbalfans slaan toe: kwalificatiewedstrijd Oranje binnen paar uur uitverkocht

AMSTERDAM - Op zaterdag 27 maart zijn er 5.000 toeschouwers aanwezig bij het kwalificatieduel tussen Nederland en Letland. Binnen vijf uur waren alle kaarten uitverkocht voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Nederland-Letland valt onder het experiment van Fieldlab om te kijken hoe supporters zich bewegen in de stadions.

De kaartverkoop ging woensdagochtend om 9.00 uur van start. Even na 14.00 uur maakte OnsOranje bekend dat de wedstrijd uitverkocht is.

Eerder werden er al bij twee duels in de eerste divisie onder strenge voorwaarden toeschouwers tot het stadion toegelaten. Bij die wedstrijden ging het om minder dan 1500 mensen en de resultaten waren goed.

EK in Amsterdam

Komende zomer wordt het EK voetbal gehouden met vier wedstrijden in Amsterdam. De KNVB hoopt dat er tegen die tijd weer een flink aantal toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig kunnen zijn. Begin april komt daar mogelijk meer duidelijkheid over.

Oranje speelt op woensdag 24 maart eerst een uitwedstrijd tegen Turkije. Ook dat duel is in het kader van de kwalificatie voor het WK in Qatar eind volgend jaar.