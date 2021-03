Nog drie verdachten vast na vuurwapenincident in trein

KOOG AAN DE ZAAN - Er zitten nog drie verdachten vast na het incident met een vuurwapen in de trein. Dat meldt de politie vanmiddag aan NH Nieuws. Gisteren werden er zeven personen aangehouden na een vechtpartij in een trein tussen de stations Zaandijk Zaanse Schans en Koog aan de Zaan.

De politie maakt verdere details niet bekend. Treinreizigers stonden gisterochtend oog in oog met een man met een vuurwapen. "Dat ding wordt in de chaos half op je gericht, en je weet natuurlijk niet of iemand de trekker overhaalt", vertelde treinreiziger Mika Hendriks die zag dat iemand een met een vuurwapen liep te zwaaien.

Hendriks was niet de enige die het geweld meekreeg. "Ik hoorde iemand zeggen dat 'ie een pistool had, maar ik kreeg het niet helemaal mee. Opeens rende er een jongen voorbij, met achter hem aan een andere jongen." Toen de achterste jongen bij een van de deuren werd tegengehouden door 'twee oudere mensen', liet hij merken dat hij gewapend was. "In de doorgang trok 'ie een pistool uit zijn joggingbroek, en begon daarmee te zwaaien. Dat was wel schrikken." Niemand raakte gewond.

Al vrij snel werden er na de vechtpartij zeven jongeren aangehouden. Alle verdachten zijn jong, tussen de vijftien en de achttien jaar. Op dit moment zijn er vier verdachten heengezonden en zitten er nog drie vast.

Jeugdbendes

Burgemeester Jan Hamming wilde nog niet reageren op het incident. Zijn woordvoerder laat weten dat "er op dit moment nog veel onduidelijk is en dat de politie de zaak nog onderzoekt."

Zaanstad worstelt al tijden met jeugdcriminaliteit. In september werden bijna veertig jongeren opgepakt voor een geplande vechtpartij. De jongeren zouden deel uitmaken van twee rivaliserende jeugdbendes. Of dit incident ook te maken heeft met deze twee groepen is nog onduidelijk.