Kogel in woning na schietpartij op IJburg

Bij een schietpartij aan de Lumièrestraat op IJburg is gisteravond rond negen uur een woning beschoten. Het lijkt er op dat er gericht op de woning is geschoten, al is het niet uitgesloten dat de woning per ongeluk werd geraakt.

De politie en recherche doen nog volop forensisch en buurtonderzoek, veel informatie is er namelijk niet. Een bezorgde bewoner heeft het op Facebook over "ongeveer vier mannen" die "schreeuwend richting de Bert Haanstrakade renden". De politie kan nog niets zeggen over eventuele verdachten.

Wel bevestigt de politie dat er minstens één kogelinslag in de woning is gevonden. De bewoner heeft het over een kogel in een raam. Het is volgens de politie overigens nog niet duidelijk hoe vaak er is geschoten en wat de aanleiding was.

Een woordvoerder zegt dat het aannemelijk is dat de daders het op de woning gemunt hadden, maar dat het nog niet uit te sluiten is dat de kogel per toeval in het pand terecht is gekomen. Wel benadrukt ze dat het niet een "schietpartij was waar de kogels in de lucht zijn gevlogen".