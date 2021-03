Na uren wachten komt het verlossende woord voor reder Tommy: "Ik mag mijn boten houden!"

AMSTERDAM - Het was een zenuwslopende dag voor Amsterdamse rondvaartreders. Na jaren van gemeentelijke plannenmakerij, slepende rechtszaken en knagende onzekerheid kregen ze gisteravond te horen of ze mogen blijven varen. Er zijn vanaf maart 2024 155 tijdelijke vergunningen te vergeven, terwijl er ruim 700 aanvragen zijn gedaan.

Omdat het volgens de gemeente te druk is op de grachten, is er een nieuw vergunningssysteem bedacht. Door middel van loting worden de 155 vergunningen, waarmee reders nu nog voor onbepaalde tijd rondvaren, opnieuw verdeeld. Op deze manier vinden er de komende jaren nog een aantal lotingrondes plaats en zijn er straks 550 tijdelijke vergunningen te verdelen.

Het plan kon eerder al op flinke kritiek vanuit de reders rekenen. Zo werden de plannen eerder "een soort marteling" genoemd. Ook Ramón van der Storm, van rondvaartbedrijf Blue Boat Company, vertelde eerder al dat "iedereen verliezer is in dit systeem."

Urenlang wachten

Een van de reders die gisteren urenlang wachtte op het verlossende mailtje is Tommy van Riet. Twee van zijn vijf historische rondvaartboten doen mee aan de loting. Ook vertegenwoordigt hij 42 kleinere tot middelgrote rederijen.

Hoewel de gemeente zei vroeg op de dag te laten weten wie er naast de pot piest en wie niet, was er rond vier uur 's middags nog steeds geen duidelijkheid. Reders hielden elkaar via de app en telefoon goed op de hoogte, maar "ik heb van nog niemand gehoord dat ze een uitslag hebben", vertelde Van Riet.

Technische storing

En dat duurde ook nog wel even. Na vijven kwamen eindelijk de eerste mails binnen, maar ook daar ging van alles bij mis. Sommige reders kregen bijvoorbeeld besluiten binnen die bestemd waren voor collega's: "Wat een puinhoop." Inmiddels aan de drank geslagen, besloot Van Riet zelf maar verhaal te gaan halen bij de gemeente.

De oorzaak van de vertraging bleek een technische storing, vertelde de gemeente. Van Riet was inmiddels tien uur, in spanning, aan het wachten. "Het is eigenlijk een beetje schandalig", vond hij. Uiteindelijk kwam rond achten het, voor Van Riet, verlossende mailtje binnen: "Ik mag allebei mijn boten houden, pfew. Hoera!"