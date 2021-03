Hoekstra stemt samen met zijn Liselot in Bussum: "De keuze was dit jaar heel makkelijk"

BUSSUM - Lijsttrekker van het CDA Wopke Hoekstra stemde vanochtend samen met zijn vrouw Liselot in de gymzaal Huizerweg. Lopend vanaf hun huis kwam het stel rond half 10 aan bij het stembureau. Over de keuze hoefde zijn vrouw tijdens die wandeling niet meer na te denken. "Ik heb op Wopke gestemd", zegt ze resoluut.

Wopke Hoekstra stemt samen met vrouw Liselot in Bussum - NH Nieuws

Op de vraag of dat een lastige keuze was, werd hard gelachen. "Het was dit jaar heel makkelijk, ja."

Voor Hoekstra viel de keus uiteindelijk op nummer twee op de kieslijst van zijn partij: Pieter Omtzigt. "Ik stem eigenlijk altijd op de hoogste vrouw, maar we hebben een geweldige nummer twee en ik heb op hem gestemd."

Posters in Bussum

De verkiezingsposter van het CDA met daarop groot het gezicht van Hoekstra hing de afgelopen weken veelvuldig in Bussum. Dat was zijn vrouw kennelijk minder opgevallen, al kon ze er wel van genieten. "Dat voelt wel fijn om overal zijn gezicht te zien. Bovendien is iedereen altijd heel erg enthousiast."