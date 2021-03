Roy (24) test nieuw corona-vaccin: "Mijn bijdrage aan bestrijding pandemie"

ALKMAAR - Student Roy Seignette is een van de 2.000 Nederlandse proefpersonen voor een mogelijk nieuw corona-vaccin CureVac. Hij is inmiddels twee keer ingeënt met het Duitse vaccin, waarvan de effectiviteit uit deze proef moet blijken. "Er zijn zoveel mogelijk vaccins nodig, het is mijn kleine bijdrage aan de bestrijding van de pandemie."

Longarts Wim Boersma en vaccin-tester Roy Seignette - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De 24-jarige Roy uit Alkmaar wordt gedurende de test bijgestaan door artsen van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Noordwest voert in Nederland het wetenschappelijk onderzoek met het CureVac-vaccin uit in samenwerking met ziekenhuizen in Amsterdam, Utrecht en Breda. Wereldwijd zijn er 36.000 testers voor dit vaccin. Vaccin of placebo? Of Roy is ingespoten met het vaccin of een placebo, weet hij niet. "De ene helft heeft het vaccin gekregen, de andere helft niet." Maar de mogelijkheid dat hij met een nog niet goedgekeurd vaccin is geïnjecteerd vindt hij niet eng, ondanks de recente zorgen rondom de veiligheid van AstraZeneca. "Nee hoor, dit onderzoek gaat over de effectiviteit. Er zijn daarvoor al genoeg andere tests gedaan. Dus ik maak me niet zorgen over de risico's". Volgens longarts Wim Boersma, vanuit Noordwest betrokken met het CureVac-onderzoek, zijn de risico's voor de proefpersonen hetzelfde als bij een griepvaccinatie. "Dat mensen koorts kunnen krijgen of wat vermoeid zijn. Maar dat zijn meestal klachten die na 24 uur voorbij zijn." Tekst gaat verder onder video:

Roy test nieuw corona-vaccin - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Desondanks monitoren we de deelnemers goed", legt longarts Boersma uit. "We onderzoeken voorafgaand aan deelname eerst hun gezondheid. Ook moeten ze geen corona gehad hebben. Als alle seinen op groen staan dan krijgen ze de vaccinatie, waarna we ze een jaar lang volgen." Nu is het voor de artsen en proefpersonen afwachten wie er corona krijgt. "Ja, dat is wel belangrijk dat dat gebeurd", zegt Boersma. "We hopen natuurlijk dat daar alleen bij de placebo-groep sprake van is." Roy gaat in ieder geval niet 'op zoek' naar corona. "Ik ga niet extra risico's nemen door m'n mondkapje vaker af te doen, of naar feestjes te gaan. Ik heb geen idee of ik nou gevaccineerd ben of niet. Maar zo ja, en 't vaccin blijkt effectief, dan heb ik 'm eerder dan mijn opa en oma, en da's best wel raar." CureVac Het vaccin van de Duitse farmaceut CureVac bevindt zich in de laatste fase voor een aanvraag voor toelating. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt nu al wel mee met de testresultaten. Nederland heeft vooruitlopend op toelating 8,6 miljoen dosis besteld. Longarts Boersma denkt dat het vaccin mogelijk eind juni geregistreerd is.

