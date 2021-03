Sumer geeft voorlichting over democratie aan nieuwkomers: "Stemmen is een voorrecht"

HOORN - Niet alleen jongeren mogen voor het eerst stemmen, maar ook veel nieuwkomers. Syriërs die in 2015 naar Nederland zijn gekomen, hebben dit jaar voor het eerst een stempas ontvangen. Sumer Chaban uit Hoorn helpt deze mensen door voorlichting te geven over de democratie in zijn vlogs in het Arabisch. "Ze hebben niets anders geweten dan dat ze voor één persoon of één partij kunnen stemmen", zei hij bij NH Radio .

In zijn vlogs probeert Sumer het politieke landschap in Nederland uit te leggen. "Als je kijkt naar hoeveel partijen we dit jaar hebben, maakt dat het er niet makkelijker op", zegt hij. Want hoe leg je aan mensen die een dictatuur zijn gewend de democratie uit? "Je begint door uit te leggen hoe het politieke landschap er uit ziet, welke stromingen er zijn. Wat is links, wat is rechts. Wat is conservatief en wat is progressief. En dan laat ik mensen zelf bepalen waar hun blik op de wereld ligt."

Sumer krijgt veel vragen over de verkiezingen. "Er is veel onwetendheid", zegt hij. "Ik krijg vragen als: 'Wat gebeurt er als ik niet op de premier stem?' of 'Als ik niet ga stemmen, word ik dan vervolgd?' Hele basale vragen eigenlijk."

"Ik was 20 toen ik in Nederland kwam. Toen ik 28 was heb ik voor het eerst gestemd, toen waren mijn papieren in orde"

Sociaal en perspectief

Hij merkt dat de mensen die zijn vlogs kijken het belangrijk vinden dat partijen sociaal zijn. "Dat je sociaal voor elkaar bent en voor elkaar op komt. Tegelijkertijd zijn ze ook op zoek naar partijen die perspectief en kansen creëren. En die het mogelijk maken om onderdeel te zijn van de samenleving, want daarom zijn ze ook gevlucht. Ze zoeken naar het gevoel hoe ze zich hier thuis kunnen voelen. Hoe ze een baan kunnen krijgen en dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. Zaken die jou en mij ook bezig houden."

Sumer heeft zelf ook zijn weg moeten vinden in Nederland. Hij vluchtte in 1990 uit Syrië. "Ik was 20 toen ik in Nederland kwam. Toen ik 28 was heb ik voor het eerst gestemd, toen waren mijn papieren in orde."

Hij weet dan ook wat nieuwkomers meemaken. "Je komt naar het land en je weet heel weinig over dat land. Ik kreeg toen een Nederlands-Engels woordenboek van een man. Hij had die ooit gebruikt toen hij naar Canada was gevlucht in de Tweede Wereldoorlog. Het is heel symbolisch, ik heb het nog steeds", vertelt hij. "Ik ben begonnen met het ontcijferen van de taal en dan kan je in contact komen met mensen. Zo maak je de cultuur een beetje eigen."

Lijstduwer D66

Inmiddels is Sumer Chaban ook politiek actief. Hij is lijstduwer van D66. Zijn vlogs houdt hij zo neutraal mogelijk. "Het is zeker belangeloos. Ik maak deze vlogs al 10 jaar en sinds twee jaar ben ik met nieuwkomers bezig", zeg hij. "Maar ik ben ook lijstduwer en ik heb er dus ook belang bij dat mensen de standpunten van D66 weten. Die zijn behoorlijk sociaal en progressief, dus waarom niet? Ik heb ook het podium geboden aan de PvdA, GroenLinks en een partij zoals Nida. Dus ik hoop dat ik de afgelopen weken zo neutraal mogelijk ben geweest naar mijn volgers."

Zijn belangrijkste advies geldt niet alleen voor nieuwkomers, maar voor iedereen: "Allemaal gaan stemmen, want het is echt een voorrecht."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Sumer Chaban: