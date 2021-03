De Peiling: stem jij vandaag?

17 maart, verkiezingsdag! Een deel van de Noord-Hollanders stemde al per post of dook de afgelopen dagen het stemhokje in, maar vandaag zullen de meeste mensen hun stem uitbrengen. Daarom vraagt De Peiling: ga jij stemmen?

We horen het al weken: deze verkiezingen gaan ‘echt ergens’ over. Het draait niet om één thema, maar om tal van zaken die veel mensen aangaan. Het klimaat, wonen, het coronabeleid, onderwijs en natuurlijk de zorg. Wat je ook belangrijk vindt, er is altijd wel een partij die aansluit bij jouw ideeën. Er doen dit jaar maar liefst 37 partijen mee, negen meer dan bij de vorige verkiezingen. Genoeg te kiezen dus. Betekent dat ook dat jij je stem laat gelden? Of ben je eigenlijk wel klaar met de politiek en blijf je thuis?

In aanloop naar de definitieve uitslag maakt De Peiling vanavond de balans op en we horen graag hoe jij deze dag beleeft. Was het moeilijk om te kiezen tussen al die partijen, heb jij helemaal geen vertrouwen meer in de politiek, of heb je juist het gevoel dat jouw stem echt het verschil kan maken? Laat het ons weten!