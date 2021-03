Straks tóch weer geld pinnen in duindorp

In Schoorl kan er binnenkort weer geld opgenomen worden. In oktober verdween de laatste geldautomaat uit het duindorp, tot ongenoegen van veel inwoners. Maar het goede nieuws is dat er vanaf eind volgende maand weer geld getrokken kan worden.

De gemeente zegt in een persbericht dat ze zich samen met Geldmaat hard heeft gemaakt voor de terugkeer van een pingelegenheid. Die komt er eind volgende maand in de vorm van een losse flappentap, een zogenoemde geldkiosk, op het parkeerterrein aan de Sportlaan.

De laatste geldautomaat in het dorp was verdwenen omdat de verhuurder van het pand waar het apparaat in zat, de huur had opgezegd. Dat 'ie terugkeert is "een mooi resultaat voor de inwoners en ondernemers", vindt de gemeente.

Eind april wordt de geldkiosk in gebruik genomen. Naast geld opnemen kunnen klanten van sommige banken hier ook biljetten storten.