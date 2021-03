Stemmen op stembureau begint twee uur later door verkeerde sleutel van stembus

HAARLEM - Het stemmen op stembureau 48 op het Herman Heijmansplein moest twee uur later beginnen. De gemeente had de verkeerde sleutel gegeven, waardoor de stembus niet geopend kon worden. "We hebben zeker 20 mensen naar een andere locatie moeten verwijzen", zegt een medewerker van het stembureau.

Toen de medewerkers vanochtend om 7.00 uur de stembus wilden openen om de stembiljetten daar uit te halen, kwamen ze er achter dat de sleutel niet om de stembus paste. "Alle stembiljetten zitten in de stembus. Die stembus legen we dan 's ochtends, zodat we zeker weten dat er bij aanvang van het stemmen er geen stembiljetten in de bus zitten."

Het probleem werd om 7.00 uur vanochtend gemeld. Volgens de medewerker op het stembureau kwam rond 9.30 uur iemand van de gemeente langs met de goede sleutel. "We moesten op zoek naar de juiste sleutel, die konden we niet meteen vinden", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het was natuurlijk heel vervelend."

Inmiddels kan er weer gestemd worden op het stembureau. "Vanochtend moesten we wel wat mensen naar een andere locatie sturen. Iedereen was gelukkig heel begripvol", zegt een andere medewerker van het stembureau.