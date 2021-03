Fikse aderlating voor Telstar: basisspeler Pattynama vertrekt naar Noorwegen

VELSEN-ZUID - Slecht nieuws voor de Witte Leeuwen. Linksback Shayne Pattynama maakt per 1 april de overstap naar het Noorse Viking FK. De transfermarkt in Noorwegen is nog open, waardoor de 22-jarige verdediger tussentijds kan vertrekken.

De overstap is uiterst opmerkelijk te noemen, omdat de transferperiode in Nederland al gesloten is. Telstar kan op korte termijn dus alleen transfervrije vervangers voor de basisspeler halen.

Desalniettemin is trainer Andries Jonker tevreden over de transfer. "We maken er bij Telstar geen geheim van dat we vaak een springplank zijn voor jonge talenten. Ook deze stap die Shayne maakt is daar weer een voorbeeld van. Ja, het is absoluut een gemis, maar ik heb vertrouwen in de vervangers van Shayne", laat Jonker weten op de clubwebsite.