Koffertjes-parade richting de stembureaus: "Beetje het Linda de Mol-gevoel"

MIDDENMEER - Met twee stemdagen achter de rug gaan de verkiezingen vandaag in volle vaart verder. Afgelopen dagen waren er in veel gemeentes maar een aantal stembureaus open. Vandaag draait alles op volle sterkte. Vanmorgen vroeg kwamen de voorzitters hun spullen halen.

De Meerbaak in Middenmeer is één van de locaties waar de spullen staan voor een dag stemmen. Keurig gesorteerd per bureau staan er trolleys, dozen en een koffertje klaar. "Het is inderdaad een beetje het Linda de Mol-gevoel", zegt projectleider Lia van den Berg van de gemeente Hollands Kroon. "Vanavond zullen we zien wie het winnende koffertje heeft."

Van den Berg heeft 25 jaar ervaring met het organiseren van verkiezingen. Nu werkt ze voor de gemeente Hollands Kroon. "Nu komt de grote klapper, maar we hebben toch al een paar dagen gedraaid en die werden goed bezocht. We zijn tevreden"

Lange dag

De voorzitters van de stembureaus in Nieuwe Niedorp en 't Veld zijn er als eersten bij om hun spullen in te laden. "Ik heb gisteravond al even gekeken of alles klaar stond. Maar ik ben graag op tijd. Dan hebben we straks ook nog even tijd om de mede-stembureauleden te leren kennen"

"Straks als alles staat, gaan we even een kop koffie drinken. Daarna begint het tellen van de stemmen van de afgelopen dagen en de briefstemmen. We hebben nog een lange dag voor de boeg, zegt projectleider Van den Berg. "Normaal kan je bij verkiezingen nog even achterover leunen. Dat zit er dit jaar niet in"