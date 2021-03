Auto belandt in Keizersgracht

AMSTERDAM - Een auto is vanmiddag de Keizersgracht in gerold. Volgens de brandweer zat er niemand in het voertuig.

De brandweer kreeg rond 17.15 uur een melding over de te water geraakte auto. Het voertuig belandde ter hoogte van de Berenstraat in het water.

De ter plaatse gekomen brandweer constateerde dat er niemand in het voertuig zat en ging daarop retour. Hoe de auto in het water is beland is nog niet duidelijk.

De auto is zo goed als helemaal gezonken en zal met een takelwagen uit het water moeten worden getakeld.