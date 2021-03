Telstarfan Jomanda van alarmpistool naar luchtgitaar

IJMUIDEN - Telstarfan Jomanda is al vanaf de jaren zestig fan van De Witte Leeuwen. Veel fans kennen hem van de luchtgitaartact of zijn toeter. Toch begon het met een heel ander voorwerp.

"Ik schoot bij een penalty of een hoekschop met een alarmpistool in de lucht. De hele tribune op Oost lag bezaaid met van die kleine kogeltjes. De mensen vonden het prachtig", vertelt Jomanda.

"Ik schoot bij een penalty of een hoekschop met een alarmpistool in de lucht"

Nu kunnen wij ons dat nog moeilijk voorstellen. In de jaren zestig deed niemand daar moeilijk over, maar in de jaren zeventig veranderde dat. "Later werd het verboden, want ze gingen met die alarmpistolen bankovervallen plegen", vertelt Jomanda.