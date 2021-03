Jan Dulles schrijft lied voor overleden dochtertje: "Onvoorstelbaar al die reacties"

VOLENDAM - "Het is onvoorstelbaar hoeveel reacties er binnenkomen voor het liedje voor Donna", vertelt zanger Jan Dulles vanmorgen in het radioprogramma June tot twaalf. De Volendammer schreef het nummer 'Vreemde Leegte' voor zijn in december overleden dochtertje . Donna was slechts drie maanden oud toen ze plotseling overleed.

Jan Dulles en zijn band de 3JS traden zondagavond voor het eerst op bij Humberto met het nummer 'Vreemde Leegte', dat de zanger een week na het overleden van zijn dochter al schreef. "Als ik het nu had moeten schrijven, dat had het er niet gekomen", vertelt hij aan June Hoogcarspel.

Dulles schreef het nummer nadat hij muziek had uitgezocht voor de uitvaartdienst. "Bijvoorbeeld het nummer 'Tears in heaven' van Eric Clapton die maakte ineens zoveel indruk op me. Het gevoel dat de wereld na een uitvaart weer doordraait. Terwijl wij daar nog helemaal nog niet klaar voor waren. Dat voelde ik zo erg...."

Paar dagen na de uitvaart dook de zanger met zijn bandgenoten de studio in. "We waren toevallig in de studio bezig met een melodie. En zoals dat vaker met liedjes en teksten gebeurd. Het komt als een wonder uit de hemel vallen en zo vielen de puzzelstukjes in elkaar en werd het dit liedje."