Laren geeft tonnen coronasteun aan muziekkorpsen, sportclub en scouting

Verreweg het grootste deel van het bedrag werd eerder al gegeven aan museum Singer Laren en Hart voor Laren. Nu wordt er nog eens 105.000 euro gegeven aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten, Stichting Papagenohuis Laren, Speeltuinvereniging Ons Genoegen, Sportvereniging Laren ’99, Stichting Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, Drum- & Showband MCC, Scouting Raboes en Muziekvereniging St. Jan.

Laren hoopt dat de maatschappelijke organisaties met de steun overeind kunnen blijven en de coronacrisis kunnen overleven, zodat ze na de crisis weer zo veel mogelijk van betekenis kunnen zijn.

De Laarder verenigingen konden een beroep doen op steun om het gat in hun exploitatiekosten te dichten. De verenigingen hebben het geld hard nodig om hun voortbestaan te kunnen garanderen.

"Door corona liggen onze repetities en optredens nu al een jaar stil. Musiceren is helaas niet mogelijk. De inkomsten van de optredens gebruiken wij normaliter voor het betalen van onze vaste lasten, zoals huur, instructeurs en aanschaf van instrumenten en uniformen. De gemeentelijke steun helpt ons door deze moeilijke coronatijd heen", zegt Gerard Heerschop van drum- en showband MCC Laren.

Ook geld voor ondernemers

Naast de maatschappelijke organisaties krijgen ook enkele ondernemers geld. Negen ondernemers krijgen per stuk iets meer dan 3.000 euro als korting op hun verplichtingen aan de gemeente, zoals de huur van een pand of belastingen.

Laren heeft nog een kleine 250.000 euro over in het coronanoodfonds. Het meeste geld uit het fonds komt van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning. "We zouden graag nog veel meer doen, maar nu kunnen we direct extra steun geven waar het op dit moment binnen ons dorp het hardst nodig is", aldus wethouder Peter Calis.