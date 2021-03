"Schandalig dat het Rijk niet over de brug komt voor de jeugd"

ZAANSTAD - Veel gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben grote problemen met het financieren van jeugdzorg. Er is dan ook veel onbegrip dat Den Haag geen extra geld uittrekt voor jeugdzorg, terwijl dit wel was beloofd. Marianne de Boer, raadslid voor Lokaal Zaans heeft raadsvragen gesteld nu het Rijk de gemeenten niet wil compenseren voor de hoge kosten van de jeugdzorg.

In alle gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland gaat de jeugdzorg dit jaar op de schop met een nieuwe aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp. En de gemeenten rekenden erop dat ze extra geld kregen, maar Minister Hoekstra van Financiën (CDA) heeft nee gezegd tegen extra jeugdgeld voor gemeenten. Marianne de Boer, raadslid Lokaal Zaans, vreest problemen. "Als je naar jeugdzorg kijkt is het zo: de winkel wordt verbouwd maar moet wel open blijven. Het is een slechte boodschap als je zegt: we hebben het systeem en de financiën nog niet voor elkaar en het Rijk springt ook niet bij. De consequentie is dat je kinderen niet de zorg kunt bieden die ze nodig hebben." Drastische maatregelen De Boer pleit voor meer samenwerking tussen gemeenten in Noord-Holland. "De effecten van de coronacrisis komen nu alleen maar meer naar voren, zeker ook bij de jeugdzorg. Je weet gewoon dat er een enorme opgave op je af gaat komen. Als je ziet dat ze het nu niet aankunnen, dan moet je drastische maatregelen met elkaar durven te bespreken in plaats van alleen brieven sturen." Staatssecretaris Paul Blokhuis zegt dat het niet 'chic' is om als demissionair kabinet daags voor de Kamerverkiezingen veel geld uit te trekken. "Maar het moet wel nu", vervolgt De Boer. "Eigenlijk had het kabinet al voordat het demissionair werd uit moeten bespreken, dit is niet alleen van de laatste paar maanden."

Songül Mutluer staat tiende op de lijst van de PvdA - NH Nieuws / Thyra de Groot

Ook de Zaanse wethouder Songül Mutluer reageert furieus. "Dat het Rijk nu weer op zich laat wachten en niet over de brug komt is een enorme teleurstelling met zeer serieuze gevolgen. Uitstel betekent in de praktijk dat jeugdigen langer op een wachtlijst staan of lichtere hulp krijgen dan ze nodig hebben, dat is onacceptabel."

Quote "Dat het Rijk nu weer op zich laat wachten en niet over de brug komt is een enorme teleurstelling met zeer serieuze gevolgen" wethouder Songül Mutluer - gemeente Zaanstad

"Tegelijkertijd betekent uitstel ook dat gemeenten hun begroting moeten maken zónder de broodnodige extra bijdrage van het Rijk", vervolgt wethouder Songül. "En dat betekent nog meer bezuinigingen, terwijl de rek er mede door de coronacrisis echt uit is. Samen met andere gemeenten uit het hele land hebben we al zoveel signalen afgegeven en bewijs aangeleverd dat extra geld nodig is voor de kwetsbare jeugd."

Onderzoek structurele middelen jeugdhulp De afgelopen maanden heeft AEF in opdracht van het Rijk en de VNG onderzocht of er structureel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat een brede inzet op preventie en vroegsignalering weliswaar bij kan dragen aan meer kwaliteit van leven en aan besparingen in andere wetten, maar niet leidt tot kostenbesparing binnen de Jeugdwet. Lees hier meer over het AEF-rapport.

Wethouder Songül: "Ook het recente AEF-rapport is hierover helder: gemeenten ontvangen structureel te weinig middelen voor onze jeugd. Dit verdient prioriteit en het is echt schandalig dat dit door het Rijk gewoon vooruit geschoven wordt."