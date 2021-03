Test met vijfduizend toeschouwers bij Oranje-duel in de Arena

AMSTERDAM - ls proef mogen er op 27 maart bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland vijfduizend toeschouwers aanwezig zijn. Het experiment in de Johan Cruijff Arena is bedoeld om te kijken of er op korte termijn op een veilige manier weer publiek aanwezig kan zijn bij voetbalwedstrijden.

Dat meldt de NOS. De organisatie is in handen van Fieldlab Evenementen, dat al langer onderzoek doet naar hoe er op een veilige en verantwoorde manier weer toeschouwers kunnen worden toegelaten bij grote evenementen. Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid.

Eerder werden al op kleinere schaal vergelijkbare tests gedaan bij wedstrijden in de eerste divisie. Bij NEC-De Graafschap en Almere City-SC Cambuur werden in februari zo'n 1300 toeschouwers toegelaten. De fans werden toen verdeeld in zes bubbels waarbij in iedere bubbel andere regels golden. Zoals vakken met en zonder mondkapjes en waar wel of geen bier of een snack mochten worden gehaald.

Ook bij de wedstrijd in de Arena worden dit soort onderzoeksbubbels toegepast. Bij de wedstrijd in Nijmegen is waarschijnlijk een toeschouwer besmet geraakt met het coronavirus, na de wedstrijd in Almere waren er geen meldingen van besmette fans.

Begin deze maand waren er eveneens twee proefevenementen in de Ziggo Dome. Per middag waren daar toen 1300 muziekliefhebbers welkom. Van die evenementen is nog niet bekend of er iemand besmet raakte.