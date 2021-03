Lichte stijging besmettingen in Beverwijk en Velsen, daling in Heemskerk en Uitgeest

IJMOND - Het aantal mensen in IJmond dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is in Heemskerk en Uitgeest gedaald. In de grotere gemeenten Beverwijk en Velsen zijn de besmettingen iets gestegen vergeleken met de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het gaat in Beverwijk om een minimale stijging. Per 100.000 inwoners zijn in die gemeente in de afgelopen twee weken 368 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 153 personen positief zijn getest op corona, één persoon meer dan de periode daarvoor.

In Velsen ligt het aantal nieuwe besmettingen iets hoger dan de vorige periode. Per 100.000 inwoners hebben daar in de afgelopen twee weken 376 inwoners positief getest. In de praktijk betekent dit dat er 258 personen positief hebben getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 246.

Heemskerk en Uitgeest

In Heemskerk en Uitgeest is net als in de voorgaande periode sprake van een daling. In Heemskerk zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 301 mensen positief getest. Dit betekent dat er daar de afgelopen twee weken 118 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 129.

In Uitgeest zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 205 mensen positief getest. Dit betekent dat er daar de afgelopen twee weken 28 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 31, ook hier dus een afname.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: