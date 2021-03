Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Zaanstreek-Waterland

ZAANSTREEK-WATERLAND - Het aantal mensen in de regio dat de afgelopen week positief is getest op corona is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. In totaal zijn er 1.198 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is nog onverminderd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

In de gemeente Edam-Volendam zijn de afgelopen week naar verhouding de meeste besmettingen van de regio geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 743 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 269 positieve coronatesten. In de periode daarvoor waren dat er 497.

Oostzaan

Oostzaan was afgelopen week de gemeente met naar verhouding de minste coronabesmettingen. In de afgelopen week zijn daar per 100.000 mensen 216 mensen positief getest op corona. In de praktijk betekent dat 21 positieve coronatests.

De afgelopen mensen zijn er drie mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Acht coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: