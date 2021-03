Wethouder Albert Koning dient ontslag in vanwege nieuwbouwwijk Lange Weeren

VOLENDAM - Wethouder Albert Koning (Ruimtelijke ordening) heeft zijn ontslag ingediend. Dat heeft gemeente Edam-Volendam vanmiddag bekend gemaakt. Een verschil van inzicht op het dossier van de nieuwbouwwijk Lange Weeren in Volendam is daarvoor de aanleiding. "Het verschil van inzicht is voor mij een principekwestie. Daarom zie ik mij genoodzaakt om direct te stoppen als wethouder."

Wethouder Albert Koning - gemeente Edam-Volendam

Al tientallen jaren zijn er plannen om te bouwen op de Lange Weeren en nu de plannen serieus werden waren er vooral zorgen en discussie over het aantal woningen dat er gebouwd worden op de grond tussen Volendam en Purmerend. Kees Bootsman die deel uitmaakt van de Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren en de gemeente en projectontwikkelaar Scholtens Projecten kritisch volgt trok al eerder aan de bel over het nieuwbouwproject. "1.100 woningen op 28 hectare", vertelde Bootsman. Eerst werd er rekening gehouden met 740 woningen op 60 hectare grond. "Dan heb je geen ruimte meer om er auto’s te parkeren, geen ruimte voor groen en water… dan kan de gemeente wel zeggen 'dat komt goed', maar daar hebben we geen vertrouwen in." Tekst loopt door onder video

Veel zorgen over woningbouw op de Lange Weeren - NH Nieuws

Wethouder Albert Koning: "Het verschil van inzicht is voor mij een principe kwestie. Daarom zie ik mij genoodzaakt om direct te stoppen als wethouder." Wethouder Koning is verder niet bereikbaar voor commentaar. En dat geldt ook voor de overige collegeleden, laat de woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam aan NH Nieuws weten. Vijf mooie jaren De wethouder van Lijst Kras wil benadrukken dat de afgelopen vijf jaren mooie jaren zijn geweest. "Er is sprake geweest van een mooie periode waarin we, komend vanuit een fusie met Zeevang, met elkaar als college, gemeenteraad en ambtenaren heel veel bereikt hebben. En daar mogen we trots op zijn", aldus de wethouder. Gevolgen Wat dit voor gevolgen heeft voor het resterende college van B&W bestaande uit Zeevangs Belang, CDA en VVD is nog niet duidelijk.