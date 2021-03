Rederij DFDS blijft komende tien jaar vanuit IJmuiden varen: 'Dit is heel goed nieuws'

Volgens Alexander Coesel, logistiek manager bij KVSA is dit goed nieuws voor IJmuiden. "Het betekent bedrijvigheid en werkgelegenheid in IJmuiden", zegt Coesel. "Hieruit blijkt ook weer hoe goed IJmuiden gelegen is."

Hoewel de twee bedrijven dit jaar alweer 26 jaar samenwerken vindt Coesel dit juist nu een bijzonder moment. "Het is een lastig jaar voor rederijen, maar ook voor ons. Om in deze tijd dan een contract te tekenen voor tien jaar, is toch gedurfd en daardoor extra speciaal", zegt Coesel.