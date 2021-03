Stemmen met paard-en-wagen, stembiljetten op door hoge opkomst

Steeds meer gemeenten maken nieuwe, tussentijdse opkomstcijfers bekend. In de gemeente Castricum heeft inmiddels 54 procent van de inwoners al hun stem uitgebracht. Het gaat in totaal om 15.061 stemmen, meldt de gemeente in tussentijdse opkomstcijfers. Ook hebben 2.985 mensen per brief hun stem uitgebracht in Castricum.

In Laren is inmiddels 46 procent naar de stembus geweest. Het tussentijdse opkomstpercentage is van 15.00 uur vanmiddag. In Blaricum is het opkomstpercentage iets hoger, daar heeft 57 procent al hun stem uitgebracht.