Eerste tussentijdse opkomstcijfers bekend en Baudet (FvD) stemt samen met vriendin

Al die stembiljetten passen vaak niet allemaal in een stembus. Daarom worden ze platgestampt in de stembus. "De stembussen raken heel snel vol. We hebben speciale stampers om aan te stampen. Want ze mogen niet open, de bussen. Het is een groot stuk hout dat door de gleuf heen past en waar we mee aan stampen. De stembiljetten zijn namelijk zo groot en we hopen dat we genoeg reserve stembussen hebben”, laat Lia van den Berg, van team Verkiezingen uit gemeente Hollands Kroon weten.