Goed nieuws voor strandgangers: vanaf het voorjaar standaard extra treinen

Afgelopen jaren bleek het mooie voorjaarsweer veel strandliefhebbers naar Zandvoort te trekken. Dat leverde volle treinen op en daar speelt NS nu op in. De twee sprinters per uur van Amsterdam Centraal naar Zandvoort worden op drukke dagen aangevuld met vier extra Sprinters van Haarlem naar Zandvoort.

Standaard in de dienstregeling

Eerder zette NS nog wel op het laatste moment extra treinen in op zonnige dagen. Maar dan was het maar de vraag of er bijvoorbeeld voldoende personeel was. Door de treinen standaard op te nemen in de dienstregeling is de beschikbaarheid van extra capaciteit verzekerd.

En mocht het weer toch tegenvallen en er minder reizigers richting het strand verwacht worden, dan kunnen de extra treinen geschrapt worden uit de planning om lege treinen te voorkomen. Voor informatie over deze extra treinen kunnen reizigers kijken op de NS Reisplanner, die uiterlijk twee dagen van tevoren bijwerkt wordt.