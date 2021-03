Unicum in ArenA: vrouwelijke scheidsrechter bij kwalificatieduel Oranje mét publiek

ZEIST - Voor het eerst staat een duel van Oranje onder leiding van een vrouwelijke scheidsrechter. Het duel tussen Nederland en Letland op 27 maart staat onder leiding van Stéphanie Frappart en wordt gespeeld in Amsterdam waar bij wijze van test vijfduizend supporters welkom zijn.

Vorig jaar september leidde de Française het UEFA Nations Leagueduel tussen Malta en Letland (1-1). Drie maanden daarna debuteerde zij in de Champions League bij Juventus - Dynamo Kiev (3-0).

Experiment

Dat er ook publiek bij de interland welkom is, is een experiment. Het duel valt onder het Fieldlab evenement. Eerder werden er al bij twee duels in de eerste divisie onder strenge voorwaarden toeschouwers tot het stadion toegelaten. Bij die duels ging het om minder dan vijftienhonderd mensen en de resultaten waren goed.

Komende zomer wordt het EK voetbal gehouden met vier wedstrijden in Amsterdam. De KNVB hoopt dat er tegen die tijd weer een flink aantal toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig kunnen zijn. Begin april komt daar mogelijk meer duidelijkheid over.

Oranjes eerste WK-kwalificatieduel op woensdag 24 maart in en tegen Turkije, wordt gefloten door de Engelsman Michael Oliver.