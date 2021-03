AMSTELVEEN - Koekjes, twee theezakjes en een flyer met de tekst: 'Drink jij een kop thee met mij'? Tienduizend huishouden in Westwijk ontvangen deze maand een theedoosje. Hiermee hoopt onder andere de gemeente, samen met andere partijen, depressiviteit vroegtijdig te signaleren.

Met thee de strijd aan tegen depressies: "Vroegtijdig singaleren is belangrijk" - NH Nieuws

Depressie komt namelijk vaker voor dan mensen denken. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de twintig mensen depressief is of sombere gevoelens heeft. "Het doel van de theedoosjes is dat we bij bewoners vroegtijdig kunnen signaleren dat het niet lekker met ze gaat", vertelt huisarts Brigitte van Oosten. Ze begeleidt het project en legt uit waarom juist een kop thee daarbij kan helpen.

"De bedoeling is dat bewoners tijdens het drinken van een kop thee bij elkaar kunnen kijken of het goed gaat en mogelijke depressies te herkennen, nog belangrijker is daarbij dat ze het erover gaan hebben", vertelt van Oosten.

Lichtpuntje

Een kop thee drinken kan dan ook een lichtpuntje zijn voor mensen die depressief zijn. Zo vertelt ook Judith van der Horst. Ze is vrijwilliger bij het inpakken en verspreiden van de theedoosjes, maar is ervaringsdeskundige als het om depressiviteit gaat: "Het bestaan in de leegte, het doorkomen van een dag. Je moet elke dag weer opnieuw zien te overleven en dat voelt zwaar", vertelt ze aan NH Nieuws.

Eerste van de week

En die depressiviteit ziet wijkcoach Shanti Ozali ook steeds vaker terugkomen. Hij vertelt wat hij ervaart in Westwijk: "Laatst kwam er iemand naar beneden en vertelde dat het voor het eerst was dat ze iemand zag die week, en dat het die dag de eerste keer was dat ze haar eigen stem hoorde."

Huisarts Van Oosten heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen omgaan met hun depressie en duidt in onderstaande video waarom er bijna nooit over gesproken wordt:

Tekst gaat verder onder video