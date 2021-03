Verdachte van brand aan het Keern overlijdt in cel

ZAANSTAD - De 48-jarige Niels de B. uit Hoorn, die verdacht werd van het veroorzaken van een brand waarbij zijn 43-jarige partner Cynthia om het leven kwam, is overleden. De Telegraaf meldt dat de Horinees in de gevangenis in Zaanstad om het leven kwam.

De advocaat van De B. vertelt aan de krant dat de 48-jarige man zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij bevestigt dat er door het overlijden een einde is gekomen aan zijn strafzaak. De B. werd verdacht van het veroorzaken van een grote brand aan het Keern in Hoorn, op Kerstavond van het afgelopen jaar. Direct na de brand werd hij aangehouden. Tot zijn dood zat hij vast in de gevangenis in Zaanstad. Arrestatieteam Door de brand raakte zijn 43-jarige vriendin Cynthia zwaargewond en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar overleed zij enkele dagen later aan haar verwondingen. Volgens omwonenden ging het al langere tijd niet goed met de mannelijke bewoner. Begin oktober is de bewoner door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou vormen.

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0900-0113.