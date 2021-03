Hoogleraar Staatsrecht noemt versoepelingen rondom briefstemmen 'wijs besluit'

NOORD-HOLLAND - Dat briefstemmen die niet helemaal op de juist manier zijn verstuurd grotendeels alsnog worden meegeteld bij de verkiezingen is 'een wijs besluit'. Dat vindt hoogleraar Staatsrecht Leonard Besselink van de Universiteit van Amsterdam. "Het is voor de democratie belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een tellende stem uitbrengen."

Hij benadrukt het daarom 'een wijs besluit' te vinden van de minister om de regels rondom de vooropening te versoepelen. Wel benadrukt hij dat het gewenst was geweest om eerder en uitgebreider het briefstemmen te testen. "Er is maar één proef geweest door corona en dat is gewoon te weinig om hierover voldoende ervaring op te doen."

Ook hoogleraar Besselink zegt dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen in een democratie een tellende stem uitbrengen. "In een land waarin maar 50 procent van de bevolking haar stem uitbrengt, is minder democratie, dan in een land waar 90 procent van de mensen stemmen."

"Idealiter wil je natuurlijk dat in een democratie zoveel mogelijk mensen gaan stemmen", legt Van Ham uit. Zij vertelt dat er daarom ook voor is gekozen om 70-plussers de mogelijkheid te bieden om hun stem per post uit te brengen.

"Op het moment dat een stem ongeldig wordt verklaard, gebeurt er helemaal niets mee", zegt Besselink direct. Op de vraag of de ongeldige stem niet automatisch naar de grootste partij gaat, zegt hij: "Nee". "Alleen stemmen die in een stembus terechtkomen, bepalen de uiteindelijke uitslag."

Er is behoorlijk wat te doen geweest rondom het briefstemmen. Briefstembureaus vermoedden dat veel stemmen niet op de juiste manier in de envelop zijn gedaan. Eerder zouden die stemmen ongeldig zijn, maar nu wel heel veel ouderen daarmee fouten hebben gemaakt, heeft minister Ollongren besloten dat deze 'ongeldige' briefstemmen onder voorwaarden toch meegeteld mogen worden.

Als de aanpassing er niet was gekomen en in grote getalen stemmen ongeldig werden verklaard, zouden bepaalde partijen hier hinder van hebben ondervonden?

"Sommige partijen zouden in zo'n geval mogelijk meer bevoordeeld kunnen worden dan andere partijen. Veel 70-plussers stemmen namelijk vooral op gevestigde partijen", legt Besselink uit. Hij noemt de PvdA, VVD en CDA als voorbeeld. "Ouderen stemmen niet zozeer op de jonge partijen of partijen die specifieke aanhang hebben onder jonge kiezers, zoals bijvoorbeeld D66 en Forum voor Democratie."

Maar het kan volgens hem ook de andere kant op werken. Het briefstemmen kan nu juist ook in het voordeel zijn van de gevestigde partijen. "Het briefstemmen kon ook alleen onder 70-plussers. Mensen die jonger zijn, maar door omstandigheden niet naar de stembus kunnen komen, brengen mogelijk helemaal geen stem uit."

Wordt het stemgeheim nog wel gewaarborgd met de nieuwe aanpassingen?

Besselink is hier in ieder geval heel duidelijk over: "Daar is weinig kans op." Volgens hem worden de stembiljetten zo gevouwen dat je bijna nooit kunt zien waarop is gestemd. "Daarnaast is het zo dat de een aan de tafel kijkt of iemand stemgerechtigd is, en de ander aan de tafel het stembiljet in de stembus stopt." Hierdoor is er volgens hem weinig kans, dat kan worden gezien wie op welke partij zijn of haar stem heeft uitgebracht.

Van Ham denkt hier anders over. Volgens haar is het stemgeheim bij voorbaad al aangetast op het moment dat iemand per brief stemt. "Je partner kan gewoon meekijken wanneer je het stembiljet thuis invult." En daar komt volgens haar nu nog een extra factor bij. Van Ham denkt namelijk dat iemand van een telbureau wel degelijk kan zien wat iemand heeft gestemd. Vooral als het om een telbureau gaat in een kleine gemeente met maximaal 3.000 inwoners.

"Het zou niet moeten, maar het gebeurt volgens mij wel." Toch is het volgens haar nog steeds goed dat mensen per brief konden stemmen. "Ik denk dat als je aan mensen vraagt: wat heb je liever? Dat mensen toch de voorkeur geven aan het mee laten tellen van hun stem."