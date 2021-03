Reizigers 'vol adrenaline' na geweld op station: "Je weet niet of 'ie de trekker overhaalt"

KOOG AAN DE ZAAN - De schrik zit er goed in bij treinreizigers die vanochtend rond 9.45 uur in een sprinter tussen de stations Zaandijk Zaanse Schans en Koog aan de Zaan oog in oog stonden met een man met een vuurwapen. "Dat ding wordt in de chaos half op je gericht, en je weet natuurlijk niet of iemand de trekker overhaalt", zegt treinreiziger Mika Hendriks tegen NH Nieuws. "Je bent meteen wakker, je hoeft geen koffie meer."

Schietpartij in de trein bij Koog aan de Zaan - NH Nieuws

Tussen de stations Zaandijk Zaanse Schans en Koog aan de Zaan ontstond er een paar meter achter Hendriks' zitplaats een vechtpartij. "Het was chaos", zegt hij tegen NH Nieuws. "En toen ik keek, zag ik twee mensen vechten." Hendriks was niet de enige die het geweld meekreeg. "Ik hoorde iemand zeggen dat 'ie een pistool had, maar ik kreeg het niet helemaal mee. Opeens rende er jongen voorbij, met achter hem aan een andere jongen." Toen de achterste jongen bij een van de deuren werd tegengehouden door 'twee oudere mensen', liet hij merken dat hij gewapend was. "In de doorgang trok 'ie een pistool uit zijn joggingbroek, en begon daarmee te zwaaien. Dat was wel schrikken."

Quote "Ik had niet zoveel zin om dood te gaan vandaag" Treinreiziger Mika Hendriks

In het tumult maakte Hendriks de oudere treinreizigers duidelijk dat ze de jongen moesten laten gaan. "Want ik had niet zoveel zin om dood te gaan vandaag." Luttele seconden later lieten ze de gewapende jongen gaan. "Want ze schrokken zelf ook best wel erg." Onmiddellijk renden Hendriks en zijn medepassagiers naar de achterste coupé. "Daar heb ik 112 gebeld."

Als de trein stopt op station Koog aan de Zaan gaan de deuren open, en hoort Hendriks een schot. "Dit is echt schrikken, je zit vol adrenaline." Gelukkig toonde Hendriks' baas zich begripvol. "Nu naar huis, m'n werk hoeft niet meer vandaag. Ze zeiden laat maar: je hoeft niet meer te komen." Een andere getuige, een jonge man die liever anoniem blijft, was onderweg naar zijn stage toen het gebeurde. Volgens hem werd er zelfs twee keer geschoten. Het eerste schot zou zijn gelost toen op station Zaandijk de deuren van de sprinter opengingen. "Toen gingen we allemaal naar buiten, want ja: instinct", zegt hij tegen de verslaggever van NH Nieuws. "En toen werd er buiten nog een keer geschoten, en zijn ze weggerend."

Quote "Of het echt pistool is geweest, of losse flodders, weet is niet, dat moet de politie uitzoeken" Treinreiziger Milan Klemann

Treinreiziger Milan Klemann was vanuit Wormerveer onderweg naar Amsterdam Centraal toen er 'een paar coupés terug ophef ontstond'. "Iedereen begon achterom te kijken, om te zien wat er aan de hand was. Er kwamen twee of drie jongens onze kant op, dus naar voren toe in de trein. Een van die jongens ontschoot de groep, vanwege een ruzie, en die andere jongens gingen er achter aan." Kort daarna passeerde de jongen met het vuurwapen Milan. "Een beetje tengere jongen" vertelt hij. "Met krullend haar." Een paar seconden later, toen Milan 'm niet meer in het vizier had, hoorde hij twee schoten. "Maar of dat van een echt pistool is geweest, of losse flodders waren, weet ik niet, dat moet de politie uitzoeken." Hoewel de politie officieel nog niet heeft bevestigd dat er is geschoten, laat politiewoordvoerder Willem Geitenbeek weten dat inderdaad wordt onderzocht of de schutter met scherp schoot. Een jonge vrouw die op Twitter al snel melding maakte van de situatie in de trein, sprak op het platform van een 'heftige situatie'. Aan NH Nieuws liet ze weten dat een van de verdachten 'op het perron werd aangehouden'. Ze vertelde hoe de trein passagier voor passagier werd leeggehaald en dat iedereen z'n verhaal moest doen aan de politie.

Al snel na het incident stond het perron van station Koog aan de Zaan vol politie en hing er helikopter boven het gebied. Er werd onder meer met politiehonden sporenonderzoek gedaan en de getuigenverklaringen van reizigers werden opgenomen. Ook in de aan het station grenzende Leliestraat werd onderzoek gedaan, getuige het rode politielint waarmee een deel van die straat was afgezet.

Politieonderzoek Koog aan de Zaan na schot in of bij trein - Inter Visual Studio

Inmiddels is bekendgemaakt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht en dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Het treinverkeer, dat na het incident enkele uren heeft stilgelegen, is inmiddels hervat.