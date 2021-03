Sportieve zestigers blij met versoepeling: "Ik was vóór corona zo lekker bezig"

De versoepelingen die vandaag ingingen lijken klein, maar betekenen voor sommigen in regio Alkmaar heel veel. Zoals voor de kinderen die zwemles krijgen in het zwembad, voor de kringloopwinkel (en klanten) én voor een groepje fitness-zestigers.

Het groepje fitnest al anderhalf jaar - de meesten op aanraden van hun kinderen - in een speciale groep voor 55-plussers. De lessen zijn wat aangepast: er wordt bijvoorbeeld niet met hele zware gewichten getild. "Ik was erg lekker bezig, totdat de sportschool dicht ging."

Want die stonden vanmorgen om 9.00 uur te popelen om samen weer een groepslesje te volgen bij hun sportschool aan de Helderseweg, ze zijn namelijk boven ver boven de 27 jaar. Op anderhalve meter afstand, in de buitenlucht, met af en toe een miezerbuitje. "Maar daar word je hard van", zegt een van hen tegen NH Nieuws.

Fred Poelsma van Kringloopwinkel Alkmaar kon vandaag behoorlijk wat meer, namelijk opengegaan. "We hadden toch wel last van 'openingsstress' vanochtend", lacht hij. "Hoe werkt de kassa en de pin ook alweer? Toch gek dat je dat zo snel bijna vergeet."

Echt storm loopt het nog niet, erkent hij, maar dat verbaast hem niks. "Er zijn vandaag 36 mensen die gereserveerd hebben terwijl we er vijftig tegelijk binnen mogen hebben. Ik denk toch dat het aanmelden een drempel is, omdat het niet echt relaxed shoppen is. Zelf ben ik ook nog niet gaan winkelen op afspraak."

"Mijn personeel en ik zijn in ieder geval blij dat we weer klanten zien en spreken. En we hebben inmiddels ook genoeg voorraad." Zijn oproep begin dit jaar om spullen langs te brengen heeft namelijk z'n vruchten afgeworpen. "You get what you wish for. Er kwamen mensen helemaal uit Zaandam en Haarlem met spullen langs. Echt heel fijn."