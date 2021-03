Opkomst op de stembureaus in Den Helder was op de eerste stemdag ruim 9 procent

De meeste stemmen werden uitgebracht in 't Dorpshuis in Julianadorp (730) gevolgd door De Draaikolk in Den Helder (511). In stadshal de Kampanje op de oude rijkswerf Willemsoord werden 398 stemmen uitgebracht en in het gebouw van Wijkbeheer, in Den Helder, 321.

De eerder verstuurde briefstemmen zijn ook meegerekend in het opkomstgetal.