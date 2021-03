Lage opkomst op stembureaus in Noordkop: 9 procent in Den Helder, 4 in Hollands Kroon

De meeste Helderse stemmen werden uitgebracht in 't Dorpshuis in Julianadorp (730) gevolgd door De Draaikolk in Den Helder (511). In stadshal de Kampanje op de oude rijkswerf Willemsoord werden 398 stemmen uitgebracht en in het gebouw van Wijkbeheer 321.

De eerder verstuurde briefstemmen zijn ook meegerekend in het opkomstgetal.

In de gemeente Hollands Kroon brachten de meeste mensen in Anna Paulowna hun stemmen uit, namelijk 507. In Wieringerwerf wisten 479 mensen de weg naar het stembureau te vinden en in Hippolytushoef werd er 373 keer een kruisje gezet.